Jutri se začnejo razprodaje

Trgovci bodo jutri začeli s poletno sezonsko razprodajo tekstila in obutve, med katero bodo občutneje znižali cene izdelkov. Poleg domačih potrošnikov se sezonskih razprodaj v juliju in avgustu radi udeležijo tudi kupci iz sosednjih držav, Slovenije in Hrvaške, razprodaje pa izkoristijo tudi številni turisti, ki se v poletnih mesecih ustavijo v Trstu.

Uvod v letošnje razprodaje bo jutrišnja Noč razprodaj, ki bo tokrat potekala pod geslom »Noč razprodaj, dobrodošli v Trst«. Vsebino spremljevalnih prireditev, ki bodo pospremile noč razprodaj, je na včerajšnjem srečanju z novinarji v družbi predstavnice stanovske organizacije Confcommercio Elene Pellaschiar in predstavnika SDGZ Boruta Sardoča predstavila pristojna za trgovino v tržaški občinski upravi Serena Tonel. »Želimo, da bi Noč razprodaj predstavljala nov začetek za Trst, trgovino in turizem. Če smo leta 2019 v tem času imeli sto turistov, jih imamo letos 60, kar je 40 več kot lani, ko nas je pandemija ujela popolnoma nepripravljene. Prav je, da ljudem pošljemo pozitivni signal in mesto napolnimo z življenjem. Prav je, da se začnemo vračati v normalnost tudi s pobudami, kot je Noč razprodaj,« je dejala Tonelova.