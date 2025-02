Jutri v Trstu shod za industrijo, delo in ozemlje

Jutri ob 9.30 bo iz Trga Oberdan krenil shod, ki ga v podporo delavkam in delavcem tovarn Flex, U-blox in Tirso prirejajo sindikati FIM CISL, FIOM CGIL, UILM in USB.

Z geslom Industrija, delo in ozemlje bodo spomnili na globoko krizo industrije na Tržaškem in izgubo večjega števila delovnih mest v zgoraj omenjenih tovarnah. Sprevod bo po Ulici Carducci prispel najprej na Goldonijev trg, nato pa po Korzu Italije do Borznega trga. Svojo udeležbo so napovedali predstavniki številnih gibanj in strank (Zdaj Trst, Demokratska stranka, Punto Franco, Gibanje 5 zvezd, Stranka komunistične prenove, Akcija) ter katoliški organizaciji Acli in Azione cattolica ter deželna odbornica za delo Alessia Rosolen in vodja Gibanja 5 zvezd v senatu Stefano Patuanelli. Slednji je dejal, da mora biti kriza v industriji v središču pozornosti, prav tako težave, ki jih doživljajo delavke in delavci.

Vodstvo tovarne Flex po mnenju predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige ni bilo transparentno pri vodenju krize in iskanju rešitev, zato »bomo z ministrstvom za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo poiskali vse možne rešitve, da zaščitimo delavke in delavce.«

Na ministrstvu se bo omizje za upravljanje krize tovarne Flex ponovno združilo v torek.