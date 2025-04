K dvojezičnosti so obvezane tudi Italijanske železnice

Tramvajska postaja sicer ni edina na Opčinah, ki čaka na dvojezičnost. Tramvaj je nekoč peljal do openske železniške postaje, ki bi prav tako morala nositi slovensko ime. Italijanske železnice so namreč obvezane na vidno dvojezičnost, kjer je ta tudi sicer predvidena. Slovenska imena bi torej potrebovale železniške postaje na Opčinah, v Nabrežini ter Vižovljah.

Bojan Brezigar, nekdanji predsednik paritetnega odbora, je v pogovoru za Primorski dnevnik o manjkajoči dvojezilčnosti na tramvaju spomnil, da odločba predsednika FJK točno navaja, katere ustanove se morajo držati dvojezičnosti, ko gre za imena krajev. »Med temi so tudi Trieste Trasporti (TT), Italijanske železnice in goriški APT,« je poudaril Brezigar. Spomnil je na pogovore s pokojnim predsednikom TT Piergiorgiom Luccarinijem, ki je svojčas obljubil postopno uvedbo dvojezičnih imen postaj na zunanjih ekranih avtobusov. Ponekod manjkajo strešice, drugače je bila akcija uspešna. Dvojezičnost krajev naj bi veljala tudi za notranje ekrane avtobusov, kjer se napovedujejo naslednja postajališča, a je tam vse le v italijanščini. »Odločbe so zakon,« je zaključil Brezigar in poudaril, da bi lahko kdo tožil Trieste Trasporti zaradi imen postaj le v italijanščini. »Dežela pa bi tudi morala preverjati izvajanje zakonov,« je dejal.