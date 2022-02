Kaj je dovoljeno in kaj prepovedano pod Devinskimi stenami?

Pravilnik koriščenja morskega območja Deželnega rezervata Devinskih sten je devinsko-nabrežinski svet odobril leta 2019, lani je zeleno luč prižgala Dežela FJK. Nekaj sprememb, ki jih prinaša, je devinsko-nabrežinska občina kot upraviteljica rezervata predstavila na sredinem srečanju s predstavniki tržaške luške kapitanije (zastopala sta jo kapetan fregate Riccardo Cozzani in poročnik Teodoro Finelli) ter domačimi pomorskimi klubi.

Odbornik za pomorske politike Massimo Romita, županja Daniela Pallotta in sodelavec Matteo Fabris so pojasnili, za katere novosti gre in kako si krajevni uporabniki prizadevajo za zaščito okolja ter ponudili še štiri jezično nazorno zgibanko o koriščenju Devinskih sten, ki bo v kratkem na voljo pri pomorskih društvih, športnih trgovinah, nastanitvenih objektih, občinski infotočki in uradih. Rezervat devinskih sten je bil ustanovljen leta 1996 in se razteza na površini 107 hektarjev.

Katere so novosti novega pravilnika? Nalepke, ki jih je bilo treba nabaviti vsako leto, ki so plovilom dovoljevale dostop do območja pod stenami, po novem niso več potrebne. Morsko območje so ustrezno razdelili po conah in točno določili, kaj se v vsaki lahko počenja. Na območju A, na 10-metrskem pasu od sten, ki je ustrezno označen z bojami, so dovoljeni plavanje in uporaba plovil na človeški pogon, se pravi kanujev, pedalnih čolnov ali supov, plovila na motorni pogon in jadrnice vanj nimajo vstopa, prepovedan pa je tudi ribolov. Meje B cone, ki je najbolj razširjena, smejo prestopiti tudi plovila na motorni pogon in jadrnice, vendar morajo ostati 50 metrov stran od območja A, plovba je tu dovoljena le vzporedno z linijo boj, vsekakor vedno pod hitrostjo 5 vozlov. Območje C je namenjeno kopalcem in plovilom na človeški pogon ter prostemu potapljanju; podobno kot v coni A plovila nimajo dostopa, pa tudi ribolov je prepovedan.