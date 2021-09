Kaj je počel Kubrick, preden bi postal svetovno znani režiser

Talent ne izbruhne nenadoma, rase postopoma in se izpopolnjuje. Če je nekdo posebno nadarjen, pa se že skoraj na začetku razlikuje od navadnih smrtnikov. Povojni filmski velikan Stanley Kubrick je svoj pogled na svet uril že kot sedemnajstletni fant v redakciji ene izmed najpomembnejših ameriških revij Look Magazine, za katero je med letoma 1945 in 1950 – preden bi postal svetovno znani režiser – delal kot fotograf. Če je veliki večini njegova fotografska preteklost skoraj neznana, je od danes do konca januarja 2022 tržaški javnosti prosto dostopna v Skladišču idej na tržaškem nabrežju.

Razstava Through a different lens. Stanley Kubrick Photographs, ki jo prireja Deželni zavod za kulturno dediščino FJK (ERPAC), utira pot v novo življenje skladišča po daljši protikoronski prekinitvi razstavne dejavnosti. Njena zgodba pa se začenja v mestnem muzeju New Yorka, kjer hranijo večino Kubrickovega fotografskega gradiva. Pri njej je sodeloval tudi Arhiv Stanleya Kubricka Univerze za umetnost v Londonu. Več kot 130 fotografij in približno 40 izvodov revije Look, ki je izhajala med letoma 1937 in 1971, obiskovalcem odpira pogled v čas, ko so bile mojstrovine, kakršne so Steze slave (1957), Lolita (1962), 2001: Vesoljska odiseja (1968), Peklenska pomaranča (1971) in Full Metal Jacket (1987) še zelo daleč. Kubrick je v fotografski objektiv ujel različne obraze New Yorka, kjer se je sam rodil in odraščal. Ovekovečil je čisto vse, od znanih imen in zvezd pravkar rojene televizije do majhnih otrok, ki s prestrašenimi očmi čakajo na zobozdravnika in skromnih ljudi, ki si s trudom in požrtvovalnostjo služijo vsakdanji kruh. Druga svetovna vojna se je pravkar zaključila, družba je vztrajno silila v novo življenje, velik gospodarski bum ni še eksplodiral.