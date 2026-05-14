Gorica ima novega nadškofa

Papež Leon XIV. je izbral novega goriškega nadškofa. Gre za msgr. Giampaola Dianina, ki je bil doslej škof v mestu Chioggia. Svečana umestitev bo 12. julija, na dan svetih Mohorja in Fortunata.

Ime svojega naslednika je danes dopoldne na goriški nadškofiji naznanil msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli, ki je bil januarja imenovan za tajnika dikasterija za duhovnike. Redaelli je med srečanjem prebral pismo, s katerim se Dianin predstavlja Goričanom in Goričankam. Med drugim je novi goriški nadškof poslal tudi pozdrav v furlansčini in slovenščini: »Drago občestvo goriške Cerkve. Vem, da prihajam v okolje in kraj, ki sta po zgodovini, zemljepisni podobi, kulturi, narodih in jezikih zelo raznolika in bogata. V njem ima slovenski delež vlogo enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi naša Cerkev. Vaš jezik bo odslej tudi moj jezik, vaše dejavnosti pa naj še in še črpajo iz korenin, ki so jih zasadili vaši znani in neznani predniki: korenin vere, upanja in ljubezni. Vera, nas povezuje v eno in vesoljno Cerkvijo; upanje, nam kaže smisel življenja; ljubezen, nas druži v eno občestvo različnih in raznolikih. Bog naj blagoslavlja našo novo skupno pot!«