O Rižarni s sodniki, zgodovinarji in novinarji

Petdeset let je minilo, odkar je na tržaškem sodišču potekalo sojenje odgovornim za zločine v Rižarni pri Sveti Soboti. Dvodnevni strokovni posvet jutri in v soboto, ki ga prireja Univerza v Trstu, bo namenjen ravno osvetlitvi dogajanja med nacistično okupacijo in v povojnem obdobju. Zgodovinarji, publicisti, sodniki in odvetniki, vsakdo bo prispeval svoj strokovni pogled na grozote Rižarne in sojenje zanje.O spominu in dediščini vojneJutrišnji dan se bo ob 9.30 v veliki dvorani univerze na Trgu Evropa pričel z nagovorom zgodovinarja Maura Barberisa. Ob 10.10 bo zgodovinar Roberto Spazzali predaval o težki dediščini druge svetovne vojne, ob 10.30 bo njegov kolega Raoul Pupo osvetlil dogajanje v Trstu v 60. letih prejšnjega stoletja, na kar bo Filippo Focardi z Univerze v Padovi predaval o preganjanju nacističnih zločincev v Italiji po drugi svetovni vojni. Anna Krekic bo ob 11.40 spregovorila o muzeju Rižarne, ki ga vodi, Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pa bo ob 12. uri predstavila lik Albina Bubniča, novinarja Primorskega dnevnika, ki si je prizadeval, da bi prišla resnica o Rižarni na dan. O pričevanjih in arhivski dokumentaciji o Rižarni bo ob 12.20 spregovorila Dunja Nanut, predsednica združenja nekdanjih deportirancev Aned za Tržaško, zgodovinski vpogled na proces o Rižarni pa bo podal Tristano Matta z zgodovinskega inštituta Irsrec.Popoldanski del se bo jutri pričel ob 15. uri, ko bo predsednik tržaškega Novinarskega krožka Pierluigi Sabatti uvedel ogled reportaže televizije RAI AZ, un fatto come e perché o sojenju iz leta 1976. Edmondo Bruti Liberati, nekdanji predsednik Vsedržavnega združenja sodnikov (ANM), bo ob 16. uri spregovoril o sodstvu v povojni Republiki Italiji. Carlo Maria Zampi, glavni tožilec na tržaškem prizivnem sodišču, pa bo ob 16.20 predaval o pravosodju med nacistično okupacijo severovzhoda Italije. Za njim bo ob 16.40 predsednik vojaškega sodišča v Veroni Enzo Santoro predaval o sodnem preganjanju vojnih zločinov. O kulturi spomina na proces za Rižarno bo ob 17. uri spregovorila sodnica Carla Marina Lendaro, pravnik Mitja Gialuz bo ob 17.40 predaval o pojmu pravice v zvezi z omenjenim procesom, profesor mednarodnih odnosov Giuseppe Pascale pa bo proces v Rižarni ob 18. uri povezal z Nürnberškimi procesi.V soboto v Narodnem domu V soboto organizatorji vabijo ob 9.30 v veliko dvorano Narodnega doma v Ulici Filzi. Tu bosta zgodovinar Zeno Saracino in igralka Giulietta Vanier spregovorila o grajenju prihodnosti na podlagi spominov na Rižarno. Na dopoldanski okrogli mizi ob 10.30 pa bodo sodelovali Laura Famulari s prizivnega sodišča, sodnika Paolo Alessio Vernì in Francesco Antoni, odvetnik Alessandro Cuccagna, vojaški sodnik Luca Baiada, zgodovinar Štefan Čok, novinar Silvio Maranzana, Giorgio Liuzzi z inštituta Irsrec, zgodovinar Federico Tenca Montini, arhivarka Antonietta Colombatti, Gianni Peteani, Alfredo Antonini in Renato Kneipp, podpredsednik VZPI-ANPI za Tržaško. Zaključek ob 13. uri.