Kaj se dogaja na svetovni šahovnici? V katero smer se premikajo svetovne figure? Kam cilja predsednik Trump? »Rekel bi, da še vedno k uresničitvi gesla make America great again, in to za vsako ceno, bi dodal,« ugotavlja italijanski novinar in esejist Federico Rampini. Na debatnem srečanju z naslovom Gospodarstvo, trgovina, umetna inteligenca, vera: konflikti in napetosti, ki oblikujejo današnjo družbo v prostorih tržaške Trgovinske zbornice je gost, ki živi v Ameriki, postregel s svojimi pogledi na svetovne dinamike, ki jih v Italiji žal zelo povprečno poznamo in razumemo, zaradi slabe informacije, je namignil. »Vsako jutro se prebudite z novico o apokalipsi, katastrofi, koncu sveta, potrebi po eksorcizmu. ZDA so vedno bile v Italiji ideološka tema oz. tema politične pripadnosti,« se je lotil svojega razmišljanja Rampini in ugotavljal, da v vsem tem ohranjajo italijanski podjetniki mirne živce in se celo odločajo za naložbe v Ameriki, s spodbudnim dolarjem, ki od začetka leta izgublja na vrednosti.

Rampini ni mogel mimo Irana, »kjer nastopa Amerika v vlogi edine in najbolj vplivne svetovne velesile«, vojne v Ukrajini, »v kateri je Trumpa Putin razočaral in spravil ob živce«, ter Nemčije, evropske potence, ki je ubrala novo pot tako na območju zaščite kot gospodarskega razvoja.