Kaj žičnica, raje s tramvajem do Sv. Andreja

»Naš alternativni predlog za Trst? Ureditev tramvajske povezave med Barkovljami in Sv. Andrejem, ki bi se vpela v lokalni javni prevoz in v obstoječe železniško omrežje, tudi čezmejno.« Koordinator Odbora proti žičnici William Starc je včeraj v Novinarskem krožku predstavil premišljeni plan B oz. smotrno alternativo »neprištevnemu načrtu« žičnice nad Barkovljami.

Predlog za alternativno koriščenje sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je Odbor v ponedeljek dopoldne predstavil tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, ki se ga ni otepal, pač pa mu je pozorno prisluhnil in obljubil, da ga bo preučil s tehniki. Gre za ureditev prve trase tramvajske proge od Barkovelj oz. Trga 11. septembra, po Starem pristanišču, mimo železniške postaje, po nabrežju do Sv. Andreja oz. Trga Irneri. »Strokovnjaki so preučili okvirne stroške naložbe za uresničitev proge in ponudili nek okvirni osnutek. Seveda ni to študija izvedljivosti, saj si želimo, da bi jo naročila občina kot alternativo žičnici. Z županom smo ostali zmenjeni, da bomo septembra priredili javno srečanje z državnimi strokovnjaki in predstavniki občin, kjer urejajo podobne tramvajske povezave, da slišimo tako pozitivne namige kot tudi koristne kritike.«

Veliko je tudi drugih koristi, je hitel opozoriti Starc. Tramvajska proga ne predvideva nobenih razlastitev – Staro pristanišče je v lasti Občine Trst, nabrežje pa si delita občina in državna domena, je povedal. Ravno tako ne bi tramvajska trasa vplivala na obstoječi promet, saj ne bi zasedala nobenega dela cestišča, kvečjemu se bi po njeni zaslugi število vozil na cesti zmanjšalo, hkrati pa bi tramvajska proga odrešila nabrežje parkiranih avtomobilov, kakor si marsikdo želi. »Skratka predlog je okoljsko, krajinsko, energetsko veliko boljši, tudi z vidika varčevanja z energijo. Všeč nam bi bilo, da bi se ga upoštevalo in da bi se župan z občinskimi tehniki udeležil srečanja,« je dodal predsednik Legambiente Andrea Wehrenfennig. Prvi trasi naj bi se v prihodnje dodalo še drugo, ki bi povezovala železniško postajo z Naseljem sv. Sergija.

Pa še to so ugotovili med občinstvom – medtem ko bi bilo izvajalce del za postavitev žičniškega sistema treba poiskati drugje, bi za ureditev tramvajske proge lahko poskrbela lokalna gradbena podjetja.