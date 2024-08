Kako bi spodbudili bralne in pripovedovalne kompetence pri otrocih?

Nasveti, ideje in napotki, kaj naj otroci berejo, kako jih lahko starši ali učitelji spodbujajo k branju, kako naj se branja lotijo, kako naj razvijajo kompetence in domišljijo ali kako naj s knjigami gradijo nov svet. Vse to in še marsikaj je te dni med osrednjimi temami kongresa Mednarodne zveze za mladinsko književnost Ibby, ki še jutri (v nedeljo) poteka v kongresnem centru v Starem pristanišču. V malem morju srečanj, okroglih miz in debat, na katerih gostje iz 65 držav sveta ponujajo svoje dobre prakse, smo dopoldne izbrali tistega o načinih spodbujanja branja pri otrocih in mladih.

Spoznali smo vlogo literarnega kritika v otroškem vrtcu, ki navezuje stike s starši otrok. »Pozabljamo, da so literarni kritiki, ki ocenjujejo aktualno knjižno produkcijo, tudi akterji sprememb: dajejo smernice kakovosti založnikom, urednikom in avtorjem, mladim bralcem pa ponujajo dragocen izbor kakovostnih knjig,« je povedala literarna kritičarka iz Ljubljane Gaja Kos. Starše nagovori o razlogih za branje in predstavi različne vire informacij o kakovostnih otroških knjigah - seže po knjigometru (izbor kakovostnih novih izdaj, ki ga redno pripravlja Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirska) in priporočilih Društva Bralna značka.

Zanimiva je tudi izkušnja laboratorijskega projekta Pravljičnega studia, ki ga pri društvu Divja misel s pedagoginjami, psihologinjami in ilustratorji sooblikuje pripovedovalka Špela Frlic. Projekt je namenjen razvoju pripovedovalskih kompetenc pri otrocih.

Izvedeli pa smo tudi, da na Irskem nimajo pravih šolskih knjižnic. Becky Long, ki dela za Children’s Books Ireland - nacionalno dobrodelno organizacijo, ki si prizadeva za otroško in mladinsko branje na Irskem -, je dodala, da je na Irskem od približno 4000 šol morda 50 do 60 šolskih knjižnic, in to po zaslugi prizadevanj učiteljev in staršev, ki delajo kot prostovoljci in to spodbujajo. »Ob pomanjkanju namenskih knjižničnih prostorov se soočamo tudi s pomanjkanjem knjig.«

