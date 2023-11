Kako do bolj poceni plina

Bliža se januar in z njim tudi popolna sprostitev trga plina v Italiji. Sindikat za upokojence SPI CGIL zato v tem času v sodelovanju z zvezo potrošnikov Federconsumatori organizira srečanja, na katerih bi svojim članom čim bolj nazorno prikazal, kaj se bo od januarja dejansko spremenilo. Minuli teden so takšno srečanje organizirali v Prosvetnem domu na Opčinah.

Po uvodnem pozdravu tajnika Kraškega območja sindikata Elia Gurtnerja je predstavnik zveze Federconsumatori Davide Cernich pojasnil, da sta do zdaj obstajala za plačevanje plina tako prosti kot zaščiteni trg. Od januarja pa potrošniki ne bodo mogli več kupovati plina, za katerega ceno določi Neodvisni organ za regulacijo energije, omrežij in okolja (ARERA), ampak bodo morali na prostem trgu, na katerem je preko 600 ponudnikov, iskati najbolj primerno pogodbo zase.

Za ranljive bo trg še zaščiten

Od 1. januarja, ko bo trg plina popolnoma sproščen, bo začela veljati tudi storitev za ranljivejše osebe, za kar si je prizadevala tudi zveza potrošnikov na državni ravni. V to kategorijo spadajo osebe, starejše od 75 let, invalidi, ki jih obravnava zakon 104, socialno šibkejši (ki na primer zaradi nizkih dohodkov že prejemajo bonuse) in uporabnik v nastanitvenem objektu za nujne primere po katastrofalnih dogodkih. Tisti, ki spadajo v kategorijo ranljivejših in so že kupovali plin na zaščitenem trgu, ga bodo avtomatično še naprej. Tisti, ki so bili pred tem na prostem trgu, pa bodo morali za to zaprositi, odločili se bodo lahko tudi za to, da plin še naprej kupujejo na prostem trgu.

Kdor ne spada v nobeno kategorijo ranljivejših, bo plin moral kupovati na prostem trgu. »Pomembno je vedeti, da tudi če oseba ne bo izbrala dobavitelja na prostem trgu, bo še naprej dobivala plin,« je poudaril Cernich.