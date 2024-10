Kako je bilo v Trstu novembra 1953

V tržaški knjižnici Stelio Crise na Trgu papeža Janeza XXIII. je na ogled razstava o napetih dneh pred vrnitvijo Trsta in okolice pod italijansko oblast. Razstavo, ki nosi naslov La ribellione di Trieste (Tržaški upor), je zasnoval deželni inštitut za zgodovino uporništva in sodobne zgodovine Irsrec FJK ob podpori partnerjev. Na ogled pa bo do 18. januarja 2025.

Dopolnjuje jo obširna spletna stran trieste1953-54.it, ki jo je zasnovalo podjetje Divulgando. Veliko vlogo odigravajo na razstavi fotografije, zlasti tiste Uga Borsattija in fotoreporterja Primorskega dnevnika Maria Magajne. Dan za dnem lahko podoživimo dogajanje na začetku novembra 1953, ko je del Trsta glasno prikazoval svojo italijanskost.

Edino, kar manjka v zgodbi z mnogimi slovenskimi in tujimi protagonisti, so prevodi besedil razstave v druge jezike.

