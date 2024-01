Kako je z novim domom tolmačev in prevajalcev v stavbi Gregoretti 2?

Marca bo poteklo drugo leto, odkar je lastništvo Narodnega doma prešlo na Fundacijo Narodni dom. Ali se je v tem času kaj premaknilo v okviru predvidene selitve Fakultete za tolmače in prevajalce oz. Oddelka za pravne in jezikovne vede Univerze v Trstu, ki domuje v prostorih v Ulici Filzi? Da je postopek v teku in marsikaj je bilo že storjenega, je za Primorski dnevnik potrdil rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, ki je jasno poudaril, da univerza svoje zaveze spoštuje in da je stavba Gregoretti 2, kjer naj bi nastal nov dom tolmačev in prevajalcev, seveda aktualna rešitev.