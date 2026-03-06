Kako je Zofka Kveder prelomila stare navade

Kulturno društvo Igo Gruden v Nabrežini je svoj letošnji kulturni praznik povezalo s prihajajočim praznikom žensk in pripravilo literarni večer o Zofki Kveder. Med letošnjimi literarnimi obletnicami se je namreč treba spomniti tudi njene stoletnice smrti, saj je umrla istega leta kot Srečko Kosovel. Literarni večer bo nocoj ob 20. uri v prostorih društva Igo Gruden v Nabrežini. Uvedla ga bo glasbena točka mlade pevke Neje Volčič, ki jo bo na klavir spremljal Tomaž Grassi. Nocojšnja prireditev ima naslov Prelomno pero v slovenski literaturi, saj je Zofka Kveder (1878-1926) v svojem življenju prelomila marsikatero miselnost in navado, predvsem pa prepričanje, da lahko ženske nastopajo v javnem življenju samo kot soproge svojih uglednih mož.

Generacijsko je spadala v obdobje slovenske moderne in je bila aktivna na področju literature in publicistike. Tu je krojila in spreminjala mentaliteto svojih sodobnikov in sodobnic. Ob prelomu 19. in 20. stoletja je živela v Trstu, kjer je objavljala pri časopisih Edinost in Slovenka. O liku Zofke Kveder bo v Nabrežini spregovorila prof. Katja Mihurko z novogoriške univerze, ki se na raziskovalnem področju pogosto ukvarja z reprezentacijami ženskosti in moškosti v književnosti in literarni vedi, s poudarkom na slovenski književnosti, objavlja pa tudi članke o ženskem gibanju pred drugo svetovno vojno. Marsikaterega je posvetila tudi Zofki Kveder. S Katjo Mihurko se bo pogovarjala Ester Gomisel.