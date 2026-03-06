Tridnevno dogajanje v spomin na Stanko Hrovatin

Ženska koordinacija Vsedržavnega združenja partizanov Italije VZPI-ANPI iz Trsta v sodelovanju z deželno žensko koordinacijo prireja dogodek Ženske, fašizem in demokracija, ki bo od danes do nedelje v dvorani Xenia (Nabrežje 3. novembra) v Trstu potekal v spomin na Stanko Hrovatin. Danes ob 17. uri bo o ženskah in fašizmu predavala zgodovinarka Alessandra Kersevan, ob 19. uri sledi nastop Martine Feri in učenk petja Glasbene matice. Jutri ob 11. uri bo Mirta Čok predstavila razstavo Ženske protagonistke v vojnem in povojnem obdobju, Antonella Lestani pa razstavo 21 ustavnih mater italijanske republike. Ob 16. uri bo Lorena Fornasir predavala o materinskih koreninah današnjega odpora.

V nedeljo bodo od 10.30 na vrsti Claudia Cernigoi (ženske odporniškega Trsta), Marta Ivašič (lik Marine Bernetič) in Adriana Janežič (ženske in pesmi boja ter upora). Ob 12. uri pa bo nastopila Ženska pevska skupina Stu ledi.