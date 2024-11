Kako napreduje zdravljenje bolezni srčne mišice

Kardiomiopatija, bolezen, ki vključuje oslabljeno srčno mišico, in popuščanje srca sta temi italijanskega bienalnega kongresa Incontri in cardiologia, ki letos doživlja 13. izdajo. Predstavniki medicinske stroke, ki v fokus postavljajo izkušnje in napredke na področju zdravljenja bolezni srca, so se včeraj zbrali v Generalijevem kongresnem centru v Starem pristanišču v Trstu, danes pa bodo te teme še poglobili.

Kongres je organiziral tržaški kardiološki oddelek katinarske bolnišnice, ki vsako leto prejema priznanja v sodelovanju s kardiološko ambulanto. Vodja prvega Gianfranco Sinagra je opozoril, da je do napredka pri zdravljenju bolezni srčne mišice prišlo tako na področju metode dela kot tudi na področju tehnologije. Med diagnostičnimi preiskavami imajo glavno vlogo magnetna resonanca in genetski testi. Izpostavil je še pomen preverjanja družinske anemneze bolezni srca.

Vodja kardiološke ambulante Marco Merlo je pojasnil, da je pri kardiomiopatijah dobro pomisliti na genetsko osnovo bolezni, kajti pri mnogih lahko z genetskim testiranjem pridejo do natančne diagnoze (odkritja mutacije), ki lahko včasih pomaga tudi pri prognostični oceni.

