Kako si mladi zamišljajo Narodni dom?

Avtorica raziskave o Narodnem domu Zaira Vidau je med petkovo predstavitvijo večkrat poudarila, da gre prisluhniti zamislim, ki so jih ob izpolnjevanju ankete iznesli mladi. V raziskavi so sodelovale tudi štiri mladinske organizacije, in sicer DM+, MOSP, Taborniki RMV, SZSO Trst. Iz njihovih odgovorov izhaja, da želijo tak Narodni dom, v katerem bi bil stalen pretok ljudi, in take dejavnosti, ki bi povezovale starejšo in mlajšo generacijo, vse do otrok, saj ga bodo le tako začutili za svojega.V njem naj bodo tudi dejavnosti, s katerimi se slovenska skupnost predstavlja zunanji javnosti (muzej, galerija, založbe), in take, ki bodo obogatile družabno življenje posameznikov (gostinski obrat, društveni prostori, kinodvorana).

Mladim naj bodo na razpolago prostori za zagonska podjetja (startup) in sodelanje (coworking). Ena izmed mladinskih organizacij pa je podrobneje opisalatudi specifičen prostor za mlade, kjer bi se prosto in sproščeno družili po pouku in v večernih urah ob skupinskih prostočasnih dejavnostih (družabne igre, namizni nogomet in biljard, glasbeni inštrumenti).

Iz ankete izhajata tudi zanimivi novosti. Društvo KONS bi v Narodnem domu uredilo likovni center, nudili bi tudi likovne izobraževalne dejavnosti in zbirali dela slovenskih likovnikov. Inštitut Slori pa bi v Narodnem domu odprl center za poučevanje slovenskega jezika.