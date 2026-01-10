Kako števce izolirati pred mrazom

TRST Ko pritisne mraz, voda v ceveh zmrzne, se razširi in poškoduje števec ali cevi. Da bi se izognili stroškom popravil, je potrebno števce izolirati. Za ta namen je komunalno podjetje AcegasApsAmga postreglo z nekaj praktičnimi nasveti za ravnanje s števci za vodo v mrzlih zimskih dneh.

Najbolje je, da števce, ki so izpostavljeni mrazu, izoliramo. Predvsem je to potrebno storiti s števci v zunanjih omaricah. Poceni in učinkovito jih je mogoče izolirati s stiroporom, ki mora biti debel vsaj 2,5 centimetra. Nikakor pa okoli števcev ne tlačite steklene volne ali bombažnih krp. Tak material vpije vlago, zmrzne in naredi še večjo škodo. V objektih, ki niso v uporabi, pa je priporočljivo zapreti glavni ventil in popolnoma izprazniti vodovodno napeljavo. Ko se bodo temperature dvignile, bo treba preveriti stanje števcev in porabo vode, da bi pravočasno odkrili morebitne okvare ali puščanje.