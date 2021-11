»Kakšen covid, bila je gripa!«

Občutek ima, da je covidnih pacientov v bolnišnici iz dneva v dan več. Njegov občutek pa žal potrjujejo tudi številke. »Obupno je, res, skoraj slabše kot med zadnjim valom, z edino razliko, da potrebuje danes manj pacientov intenzivno nego. Pritisk na bolnišnične strukture je nepopisen, saj ni premora, tako da nekatere paciente le s težavo spravimo z urgence v ustrezne bolnišnične covid oddelke. Včasih ostajajo dlje na urgenci, ločeni od ostalih bolnikov, pa vendar na urgenci, v pričakovanju na prosto mesto.« 39-letni Tomaž Stefani sodi v mlajšo generacijo zdravnikov. Že pet let je zaposlen kot specialist v katinarskem oddelku interne medicine, ki mu predseduje Dario Bianchini. V tem oddelku nimajo covidnih bolnikov: tam se zdravijo v glavnem starejši pacienti oz. mladi, ki imajo več patologij, oz. tisti, za katere se ne ve, kaj jim je.

V oddelek interne medicine pridejo covidni pacienti kvečjemu, ko so preboleli okužbo, a potrebujejo še nekaj terapij, v covid oddelkih pa prosto mesto. »Konec tedna sem sprejel pacienta, ki je prebolel okužbo s covidom in so ga premestili iz glavne bolnišnice. Prepričano je vsem razlagal, da ni imel covida, pač pa le gripo. Vztrajal je pri tem in nikakor ga ni bilo mogoče prepričati. V takih primerih ostaneš brez besed, saj človeku ne moreš dopovedati ničesar.« Pa ni bil to posamezen primer, žal, je dodal – marsikdo po okužbi pripoveduje le o influenci in terapijah, kakor da s covidom to ne bi imelo nobene povezave.