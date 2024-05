»Mladim migrantom bi bilo treba nuditi več aktivnosti«

Primeri nasilništva med mladoletnimi ali mladimi osebami se v zadnjih tednih množijo. Pogosto gre za obračunavanja med skupinami in pretepe, a tudi za poskuse ropa, pri katerih napadalci uporabljajo nože.

V nedeljo popoldne je med ulicama Trento in Geppa prišlo do množičnega pretepa, v katerega je bilo vpletenih okrog 15 oseb. Najhuje jo je odnesel 17-letni pakistanski državljan, ki je sicer nastanjen v sprejemnem centru za mladoletne osebe brez spremstva v Gorici. Mladeniča so med pretepom zabodli pod pazduho, a ni v življenjski nevarnosti.

Istega dne zvečer je do fizičnega obračunavanja prišlo na drugem koncu mesta, v Ulici Raffineria, v bližina Trga Garibaldi, kjer naj bi skupina severnoafriških mladeničev obkolila 29-letnega kubanskega državljana, ga pretepla in nato še okradla. Tudi to žrtev pretepa so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Okolica Trga Garibaldi je bila v zadnjih mesecih že prizorišče nekaterih napadov.

Ker so fizični obračuni postali vse bolj pogosti in ker se del občanov počuti nelagodno, smo za oceno prosili glavnega tožilca Antonia De Nicola. Tudi tožilec ima vtis, da je fizičnega obračunavanja v zadnjih mesecih nekoliko več kot prej. Ker pa so v večino teh pretepov vpleteni mladoletniki, ne more postreči s konkretnimi številkami o incidentih, saj so ti v pristojnosti sodišča za mladoletne. Za tožilca je problem resen, saj so mladoletniki bolj problematični od odraslih.

In kaj je po tožilčevem mnenju največji krivec za pretepe med mladoletnimi migranti? Za De Nicola je glavni problem to, da so ti ljudje prepuščeni sami sebi. »Če bi fantje bili zaposleni, če bi imeli dan zapolnjen z učenjem in z različnimi dejavnostmi, ne bi imeli časa za pretepe. V resnici pa ti mladoletniki cele dneve pohajkujejo po mestu brez cilja in iz lenobe snujejo nasilniška dejanja,« je rekel sogovornik.

Na vprašanje, če bi lahko organizacije, ki so dolžne skrbeti za mladoletne osebe brez spremstva, naredile kaj več, je tožilec dejal, da je treba najprej ugotoviti, če imajo dovolj osebja na razpolago in tudi koliko denarja imajo za izvajanje programa. »Problem je kompleksen, a ga bo treba čim prej rešiti. Iz žepov bo treba potegniti denar in začeti programirati prosti čas mladoletnikov, ki pridejo brez staršev v tujo državo.«