Kam gre darovana kri

Tržaška transfuzijska služba je v sodelovanju z Združenjem krvodajalcev včeraj priredila dan odprtih vrat. Ob svetovnem dnevu krvodajalcev, ki se ga vsako leto praznuje 14. junija, ob rojstnem dnevu Karla Landsteinerja, avstrijsko-ameriškega zdravnika, ki je prvi določil krvne skupine, so obiskovalci prvič stopili v laboratorije in na vodenem ogledu odkrili, kaj se z dragoceno tekočino dogaja po odvzemu.

Pot krvi od »žile do žile« je v enem dopoldnevu spremljalo več kot sto ljudi. Manjše skupine so najprej sprejemali prostovoljci združenja in jim posredovali informacije o tem, kako postanemo krvodajalci. Marsikdo je dan odprtih vrat namreč izkoristil, da bi se prvič približal svetu prostovoljnega darovanja.

»V Trstu, kot v celi Furlaniji - Julijski krajini, je krvodajalcev veliko. Naša dežela je na vrhu italijanske lestvice za darovanje plazme in oskrbuje druge dežele,« je povedal Massimo La Raja, vodja oddelka Transfuzijske službe tržaške glavne bolnišnice. V mestu, je dodal, je darovalcev sicer manj kot na podeželju in v zadnjem letu je prišlo do rahlega upada. »To nas skrbi, ker povprečna starost narašča, večina tujcev, ki se k nam seli, pa se ne odloči za krvodajalstvo, morda zato, ker še ne obvlada jezika, ali ker v domovini storitve enostavno ni in se jim zato ne zdi potrebna,« je še povedal La Raja.