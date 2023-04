Kam z gradbenimi odpadki?

Potem ko smo pred mesecem dni opozorili na več divjih odlagališč gradbenega materiala pri Banih, smo pri družbi AcegasApsAmga, ki upravlja zbirne centre za odvoz odpadkov, preverili, katera je zakonsko dovoljena »alternativa« temu nespodobnemu početju oziroma kam lahko zasebnik ali gradbeno podjetje odvržeta odpadni gradbeni material in če ga to, kaj stane.

Najprej nas je zanimalo, kam lahko zasebnik, ki sam obnavlja ali adaptira hišo oz. odstranjuje objekt, odvrže gradbeni material, se pravi opeko, beton, ploščice ali keramiko. Če to počenja sam na svoji posesti in če odvrženi odpadki ne vsebujejo azbesta, jih lahko brez skrbi odnese v najbližji zbirni center.

Storitev je brezplačna, so nam potrdili iz uradov družbe, je pa količinsko in časovno omejena. »Občan lahko v zbirni center na domačem območju namreč dostavi 0,25 kubičnih metrov gradbenega materiala na mesec, kar lahko pretvorimo v 10 veder po 25 litrov,« so potrdili iz pristojnih pisarn. Morda ni odveč, če zabeležimo, da so zbirni centri na našem območju štirje, in sicer pri Sv. Andreju (Ul. Giulio Cesare 10), v Rojanu (Ul. Valmartinaga 10), na Opčinah (Dunajska cesta 84/A) in pri Sv. Jakobu (Ul. Carbonara 3).