Kamen – tradicija in bogastvo ozemlja

Muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov je obsežen projekt, ki pod milim nebom ponuja vpogled v mnogotera bogastva devinsko-nabrežinskega ozemlja – od kamnolomov do prazgodovinskih najdišč, od arhitekture do narave, zgodovine in tradicije, od gospodarskih podjetij do obrtniških dejavnosti in vse do turizma – v luči nastajajočega Geoparka Krasa, v katerega se vključuje. Na njem je Občina Devin - Nabrežina začela resno delati v prejšnji mandatni dobi, ko je njegovo zasnovo poverila združenju Casa C.A.V.E. s Fabiolo Faidiga na čelu in sestavila omizje za kamen in kamnolome, v katerega se je vključilo več različnih subjektov, se pravi podjetnikov, posameznikov in društev, ki so prispevali svoje poglede na to, kar bi lahko muzej postal in pomenil. Dežela FJK je projektu namenila nekaj več kot 40 tisoč evrov, danes pa so prvi dosežki na dlani.