Kanalska saga Rafka Dolharja

Kanalska saga je naslov najnovejše knjige zdravnika, upokojenega univerzitetnega profesorja, politika, publicista in pisatelja Rafka Dolharja. Knjiga je ob okroglem, 90. rojstnem dnevu avtorja izšla pri založbi Mladika, v četrtek pa so jo prvič predstavili javnosti v Tržaškem knjižnem središču.

Tako kot delo Pot iz zelene doline, ki ga je Dolhar pred tremi leti izdal pri Mladiki, vsebuje tudi to veliko avtobiografskih elementov, je uvodoma pojasnil urednik založbe Ivo Jevnikar. »Iz nje je mogoče razbrati veliko ljubezen do očeta,« je dejal. Z avtorjem se je pogovarjal pisatelj Dušan Jelinčič.

Knjiga Kanalska saga je izrazito razdeljena na tri dele. V prvem obravnava deželico pod Višarjami in njeno zapleteno zgodovino v 20. stoletju s poudarkom na družinski zgodbi. V drugem delu so objavljene fotografije Rafkovega očeta Alojzija Dolharja, ki jih je posnel od julija do septembra 1941 kot italijanski sanitetni podporočnik med italijanskim pohodom proti Sovjetski zvezi. Tretji del pa zajema še neobjavljene dokumente iz policijskega dosjeja avtorjevega očeta, ki so mu varnostne službe sledile kot »nevarnemu italijanski državi«, kar je podedoval tudi avtor sam.

