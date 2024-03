Karabinjerji aretirali pet oseb, ki morajo v zapor

V sklopu kontrol na ozemlju, ki jih delajo karabinjerji iz Nabrežine, so v februarju izsledili in aretirali pet tujih državljanov, ki so bili iskani z mednarodno tiralico.

49-letnega romunskega državljana so prestregli ob vračanju iz Romunije, mora pa presrtati šest mesecev zaporne kazni zaradi pretepa, v katerega je bil vključen pred nekaj leti pred tržaško železniško postajo.

Ustavili so tudi 37- in 47-letnega romunska državljana, ki morata prestati šest oziroma osem mesecev zaporne kazni, ker sta kršila ukrep za izgon iz države.

Drugi 47-letnik iz Romunije bo moral prestati tri leta in šest mesecev zaporne kazni, ker so ga julija 2016 aretirali karabinjerji v kraju Montalto di Castro pri Viterbu, saj je pretepal partnerko pred hčerko.

Aretirali so tudi 38-letnega romunskega državljana, ki so ga iskali od leta 2016, saj mora prestati dve leti in pet mesecev zaporne kazni zaradi tatvine, ki jo je storil v odvetniški pisarni v Firencah in nato v trgovski dejavnosti.

Vseh pet so zaprli v tržaški zapor.