Karabinjerji aretirali ženski na begu

Karabinjerji nabrežinskega poveljstva so v dveh ločenih akcijah aretirali ženski na begu. Prvo so prestregli na državni cesti št. 14. Šlo je za 39-letno hrvaško državljanko, ki jo je sodišče iz Pavie prepoznalo za krivo poskusa tatvine, ki jo je nameravala storiti v Garlascu ob koncu leta 2014 in jo obsodilo na pet mesecev in sedemindvajset dni zapora. Pred zaključkom sodnega postopka je pobegnila iz Italije in so se za njo izgubile ledi. Kazen bo prestala v tržaškem zaporu.

V drugem primeru so karabinjerji žensko na begu, 57-letno romunsko državljanko, izsledili na avtobusu, medtem ko se je vračala v domovino. Zaradi tatvine, ki jo je storila v supermarketu v Brescii, kjer je kradla lepotne pripomočke. so jo iskali tri leta. Tamkajšnje sodišče jo je obsodilo na šest mesecev zaporne kazni.

Karabinjerjem je med kontrolo izročila dokument, ki se jim je zazdel sumljiv. Preverili so prstne odtise in ugotovili, da gre za ponaredek ter odkrili njeno pravo identiteto. Kazen bo tudi ona prestala v tržaškem zaporu.