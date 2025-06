Karabinjerji častni občani »najbolj italijanskega mesta«

»V znak globoke hvaležnosti in kot priznavanje visokega čuta za dolžnost, zvestobe, stalne bližine občanom in solidne prisotnosti na ozemlju.« Tako je tržaški župan Roberto Dipiazza utemeljil odločitev, da karabinjerjem podeli častno občanstvo mesta Trst. Podelitev je potekala včeraj dopoldne v tržaški mestni palači v okviru 211-letnice karabinjerjev. To danes praznujejo s svečanostjo na Velikem trgu.

»Med prvimi vstopili v osvobojeni Trst leta 1954«

»Karabinjerji so del zgodovine Trsta, s katerim imajo posebno vez. 26. oktobra 1954 so med prvimi vstopili v osvobojeni Trst, kjer sta jih pričakala navdušenje in naklonjenost ljudi, ki so se končno združili s svojo domovino,« je med drugim dejal Dipiazza.

Poveljnik karabinjerjev za severovzhodno Italijo Maurizio Stefanizzi je poudaril, da ga veseli, da so karabinjerji bili med prvimi, ki so stopili v Trst leta 1954: »Na tem ozemlju so ljudje pretrpeli marsikaj, mi pa smo zadolženi zato, da branimo ranljivejše in tega ne smemo pozabiti.«

»Tako moj oče kot moj dedek, ki se je boril med prvo svetovno vojno, sta bila karabinjerja,« je še povedal poveljnik, ki karabinjerjem služi že 49 let. Trst pa je mesto, ki mu je posebno pri srcu, tudi zato, ker je bolj italijansko od vseh ostalih mest«, je zapisal v častno knjigo.