Karabinjerji pomagali starčku v težavah

Karabinjerji iz Milj so na prvi dan leta zvečer med nadzorovanjem mestnih ulic opazili starejšega moškega v težavah. Bil je naslonjen na zid s pogledom, zazrtim v prazno. Ustavili so avtomobil in se mu približali ter ga vprašali, če potrebuje pomoč. Ugotovili so, da je zmeden in da je v trenutku neprisebnosti pozabil pot domov. Starčka so pomirili, nato so poskusili izslediti njegov naslov oz. poiskati sorodnika. Kmalu so ugotovili, da živi s sestro in so ga pospremili na dom. Dogodek se je po zaslugi karabinjerjev srečno zaključil, njegova sestra pa se jim je zahvalila tudi na družbenih omrežjih, pri čemer so njen zapis številni uporabniki delili in všečkali in je objava postala viralna.