Karabinjerji preverjali športne stavnice

Tržaški karabinjerji iz inšpektorata za delo v sodelovanju s karabinjerji z Vrdelske ceste so v prejšnjih tednih izvajali kontrole in preverjali pravila o varnosti delavcev pri delu ter poostrili nadzor nad dejavnostmi agencij za športne stavnice.

Karabinjerji so preverjali tudi zakonitosti na državnem ozemlju tujih državljanov in izkoriščanja istih delavcev s strani delodajalcev. V Trstu so v eni od teh dejavnosti odkrili enega delavca na črno, ki je tuj državljan, in je zadolžen za čiščenje in enega družinskega člana, ki ni bil vpisan v Inail. Dejavnost so karabinjerji zato zaprli, dokler ne bodo uredili delovnih pogojev in zaposlili delavca na črno. Poleg tega bo moral lastnik dejavnosti plačati več kot 6000 evrov globe.