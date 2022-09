Karabinjerji rešili 95-letnico, ki je splezala na dvometrski zid

Nameravala je v trgovino, toda je pri izhodu z vrta ugotovila, da so železna vrata zaklenjena. Petindevetdesetletnica je zato preplezala dvometrski zid in nameravala oditi, ko jo je na zidu ob njenem domu na Opčinah opazila poštarka, ki je obvestila karabinjerje. Eden od karabinjerjev, ki tedaj nista bila v službi, je zmedeno in prestrašeno žensko pomiril, drugi pa je preplezal ograjo in jo dosegel ter ji nato varno pomagal z zidu. Na kraj je prispelo zdravstveno osebje, ki je žensko vzelo v oskrbo.