Karabinjerji so ji rešili življenje

Tržaški karabinjerji so v petek pozno zvečer pri Svetem Ivanu rešili življenje dekletu. Okoli 22. ure so preprečili, da bi žrtev hude stiske storila samomor. Na pomoč so poklicali njeni sosedi oziroma mimoidoči: ko so prispeli na prizorišče, so karabinjerji z dekletom takoj vzpostavili stik in jo poskušali pomiriti. Gasilci so medtem zavarovali okolico. Hitro in učinkovito posredovanje je preprečilo tragedijo, karabinjer je dekle na balkonu zgrabil za pas in jo potegnil na varno, preden bi storila usodni korak. Ko je bila na varnem, so jo predali v oskrbo službi 118, reševalci so jo z rešilcem odpeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico.

Vsak, ki doživlja osebno stisko, se lahko obrne po pomoč. To lahko stori tako, da pokliče na dežurno telefonsko številko zdravstvenega podjetja Asugi 800 510 510. Strokovnjaki so na voljo za psihološko podporo vse dni v tednu, ob katerikoli uri. V nujnih primerih pa je mogoče poklicati tudi telefonsko številko za klic v sili 112.