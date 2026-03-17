Karabinjerji ustavili petdeseterico avtomobilov in legitimirali dvesto ljudi

Karabinjerji s poveljstva iz Ulice Hermet so v soboto ponoči v sklopu poostrenega nadzora tržaških mestnih ulic in cest v boju proti mamilom in kriminalu ovadili štiri osebe. Preverili so zlasti dogajanje v nekaterih občutljivejših tržaških predelih, kot so denimo Trg Garibaldi, Trg Perugino in okoliške ulice, ter nekaterih ulic, kjer poteka t.i. movida. Skupno so legitimirali več kot dvesto ljudi in ustavili skoraj petdeset avtomobilov. Pomagal jim je tudi pes finančne policije, izurjen za iskanje prepovedanih drog.

Karabinjerjem je bil v pomoč tudi pes finančne policije, izurjen za iskanje prepovedanih drog (KARABINJERJI)

Karabinjerjem je bil v pomoč tudi pes finančne policije, izurjen za iskanje prepovedanih drog (KARABINJERJI)

V eni sami noči so ovadili na prostosti štiri osebe, in sicer zaradi posesti nevarnih predmetov, kršitev obveznosti, povezanih z dovoljenjem za bivanje, vožnje pod vplivom alkohola in vožnje pod vplivom mamil. Zasegli so tudi nekaj gramov hašiša in kokaina.

Pred tem so v treh podobnih akcijah, ki so jih izvedli pred nedavnim, aretirali moškega zaradi upiranja uradni osebi in so ovadili petnajst ljudi zaradi več kaznivih dejanj, med drugim zaradi preprodaje ukradenega blaga, posesti nevarnih predmetov, upiranja uradni osebi ter kršitve varnostnih ukrepov.