Katinarski dijaki v živo v oddaji Dobro jutro in na radiu Agora

Dijakinje, dijaki in profesorji prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda na Katinari so bili danes zjutraj glavni junaki prispevka v živo v oddaji Dobro jutro na kanalu RTV SLO1. Takoj za tem pa so nastopili še na valovih dvojezičnega koroškega radia Agora 105.5.

Ob vabilu novinarke Špele Lendardič so slovensko televizijsko publiko seznanili z usodo katinarskega gozdiča in s pomenom, ki ga ima zeleni prostor v močno urbaniziranem predelu tržaškega predmestja, nekoč pretežno slovenske vasi. Med desetminutno povezavo z ljubljanskim studiem so najprej nastopili dijaki, ki so novinarki zaupali, kaj jim pravzaprav pomeni katinarski gozdič. V njem namreč vidijo kraj oddiha in sprostitve, igre in učenja. Profesorica Kristina Kovačič je dodala, da bo šola še naprej nasprotovala načrtom za izdelavo parkirišča na kraju borovega gozdiča.

Prispevek so obogatile tudi besede Andree Wehrenffenniga, za društvo Legambiente in tržaški krožek Verdeazzurro, ter domačina Stojana Spetiča, ki je spremembo Katinare doživel na svoji koži. Gledalce pa je s Kosovelovo poezijo Črni bori v pravo vzdušje pospremil dijak Carlo Lovero.

Podobno so nato katinarski gostje oddaje Dobro jutro ponovili tudi za radio Agora, kateremu lahko prisluhnemo tukaj. Tudi oddajo na RTV SLO 1 si je moč ogledati tukaj.