Kdaj se bo poštni urad imenoval Dolina?

V Dolini je 1. marca 1873 začel poslovati poštni urad – od takrat redno obratuje in nudi prepotrebne storitve občanom, saj je edini poštni urad v vsej dolinski občini.

»Nad dosežkom bi lahko bili upravičeno ponosni, vendar nikakor ne moremo mimo dejstva, da še vedno nosi ime San Dorligo della Valle – Dolina. Naj spomnimo, da je že leta 2002, na osnovi velikega števila zbranih podpisov dolinskih vaščanov, domači občinski svet ukinil dotedanje vsiljeno poimenovanje vasi San Dorligo della Valle – Dolina in po skoraj 80 letih uvedel le izvirno ime Dolina,« so v dopisu spomnili člani odbora dolinskega društva Valentin Vodnik. Novosti ni nasprotoval nihče: ustanove so se prilagodile in takoj začele uporabljati ime Dolina.

Pošta pa se temu ni prilagodila, so opozorili in pojasnili, da je uveljavljena evropska praksa, da poštni uradi nosijo ime kraja, kjer delujejo. Podobno velja tudi v Italiji. V večjih krajih, kjer je v mestih več poštnih uradov, so slednji oštevilčeni, in sicer Trieste 1, 2, itd, Bologna 1, 2, itd. V tržaški pokrajini poslujejo v Občini Devin – Nabrežina tri poštni uradi – Aurisina, Duino in Sistiana, na žalost samo z italijanskimi nazivi.

