Kdo bo ukrotil krilatega leva?

Družba Generali preživlja nemirne čase, med njenimi največjimi delničarji se že dalj časa bije boj za prevlado, ki bo vrhunec doživel 29. aprila na skupščini, na kateri bo nastopila ura resnice. Na eni strani je glavni akter investicijska banka Mediobanca, ki je imela v teh letih vedno glavno besedo pri strateških odločitvah, na drugi pa dvojica nezadovoljnih mogotcev – Francesco Gaetano Caltagirone in Leonardo Del Vecchio ob podpori Fundacije CRTrieste.

Do novega zasuka, ki menda ni neposredno povezan s tem notranjim bojem, a je vsekakor minil pod njegovim vtisom, je prišlo v sredo na zasedanju vodstva družbe. Predsednik tržaškega zavarovalniškega velikana Gabriele Galateri di Genola je napovedal, da ga na aprilski skupščini delničarjev ne bo na nobeni kandidatni isti za obnovo upravnega sveta. S predsedniškega mesta, pa tudi iz upravnega sveta, se poslavlja v skladu s pravilnikom delniških družb, ki določa, da upravitelji z več kot devetimi leti v isti funkciji ne izpolnjujejo več pogoja neodvisnosti, kar bi bilo tudi v odnosu do praks na mednarodnih trgih neprimerno, je poročala tiskovna agencija Ansa.

Galateri di Genola je družbi Generali predsedoval enajst let, sedem let pa je bil njen podpredsednik. V preteklosti je že predsedoval Telecomu in Mediobanci, še prej je bil le za nekaj mesecev izvršni direktor Fiata.