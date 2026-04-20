»Kdor molči, je soodgovoren za gorje v svetu«

»Na nas je, da ustavimo noro tekmo za oboroževanje. Vsak po svojih močeh, upreti se moramo s svojimi telesi in svojimi srci!«

Duhovnik Luigi Ciotti, aktivist in predsednik organizacije Libera, znan po svoji protimafijski angažiranosti, se je v nedeljo dopoldne na pomolu Audace jasno izrazil proti vojni in oboroževanju. Petdeseterica slušateljev je z aplavzom večkrat prekinila govor, poziv k miru v svetu, ki ga je duhovnik imel na odru tik ob roži vetrov, na koncu pomola pred Velikim trgom. Vihrale so mavrične zastave miru in zastave organizacije Libera. Govornika, ki se je v Trstu mudil že v soboto, ko je mladim spregovoril v Narodnem domu v Ulici FIlzi, je uvodoma pozdravil tržaški župan Roberto Dipiazza.

»V Italiji veliko pridigamo o miru, obenem pa še naprej izvažamo orožje, ki seje smrt v svetu,« je bil jasen duhovnik, ki se je ostro obregnil ob nekatera italijanska orožarska podjetja, kot je Leonardo. Družba v večinski državni lasti izdeluje vojno letalstvo, oklepna vozila in druge oborožitvene sisteme. Za proizvajalce orožja je dejal, da so »stvaritelji sodobnega pekla«.

Ciotti je spregovoril tudi o nasilju na Bižnjem vzhodu. »Dogaja se genocid. Potrebno je zbrati pogum in jasno povedati: to je genocid,« je bil jasen. Tudi »ekocid« je obsodil, dejal je, da vojna uničuje naravo in okolje. O vseh, ki molčijo in se ne zoperstavijo nasilju, pa je povedal, da sokrivi zanj: »Živimo v časih, ko je postal molk krivičen. Vsak, ki ima čiste roke, a jih drži v žepu, je sokriv za vse gorje. Govoriti, protestirati, to je naša državljanska dolžnost!«