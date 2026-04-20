VREME
DANES
Ponedeljek, 20 april 2026
Iskanje
Goljufije

Lažnemu zdravniku nakazala 5000 evrov

Goljuf je z žensko v Sežani stopil v stik prek družbenih omrežij. V Kopru starejša ženska ničvredno posodo plačala z zlatom

Spletno uredništvo
Sežana |
20. apr. 2026 | 12:20
    Lažnemu zdravniku nakazala 5000 evrov
    Goljuf je žrtev v Sežani kontaktiral prek družbenih omrežil in jo prepričal, naj mu nakaže denar( Ansa )
Dark Theme

Policisti so pretekli petek v Sežani in Kopru obravnavali drzni goljufiji: starejši občanki sta nasedli prevarantoma, ki so jima ukradli večjo količino denarja in drugih dragocenosti.

Oškodovanko v Sežani je goljuf kontaktiral prek družbenih omrežij, izdajal se je za zdravnika v tujini, ki potrebuje denar. Oškodovanko je prepričal, da mu je nakazala 5000 evrov. Da gre za prevaro, je ugotovila, ko jo je goljuf prosil za še več denarja.

V Kopru pa je goljuf starejši občanki na domu prodal posodo. Oškodovanka mu je za plačilo izročila zlato verižico in prstan, ki sta veliko več vredna od posode.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: