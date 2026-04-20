Lažnemu zdravniku nakazala 5000 evrov

Policisti so pretekli petek v Sežani in Kopru obravnavali drzni goljufiji: starejši občanki sta nasedli prevarantoma, ki so jima ukradli večjo količino denarja in drugih dragocenosti.

Oškodovanko v Sežani je goljuf kontaktiral prek družbenih omrežij, izdajal se je za zdravnika v tujini, ki potrebuje denar. Oškodovanko je prepričal, da mu je nakazala 5000 evrov. Da gre za prevaro, je ugotovila, ko jo je goljuf prosil za še več denarja.

V Kopru pa je goljuf starejši občanki na domu prodal posodo. Oškodovanka mu je za plačilo izročila zlato verižico in prstan, ki sta veliko več vredna od posode.