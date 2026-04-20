Križ se je poklonil Miroslavu Košuti

Tam, kjer sem doma, je bil naslov prireditvi, s katero se je njegova rojstna vas spomnila pesnika in pisatelja Miroslava Košute. To je storila na izviren način s predstavitvijo manj znane, a zato nič manj pomembne plati njegovega ustvarjanja, to se pravi pisanja besedil za slovenske popevke.

Zamisel za pobudo je dal predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Marij Čuk, na njegov predlog se je odzvalo SKD Vesna, ki je v Domu Alberta Sirka poskrbelo za izvedbo dobro obiskane prireditve. Uvedla jo je predsednica društva Tayrin Tence, glavno besedo na njej sta imela Čuk in Matej Krajnc, avtor spremne študije v knjigi Tam, kjer sem doma.

V knjigi, ki jo je izdalo DSP, je štirideset besedil, ki jih je Košuta ustvaril za pevke in pevce lahke glasbe in šansonov. Mnoge od teh uvrščajo med slovenske »zimzelene«, nekatere so se uveljavile tudi v tujini.

»Glasbeniki so večkrat zvečer potrkali na vrata najinega ljubljanskega stanovanja in prosili Učkota, naj napiše besedilo. Ta naglica mu ni bila po godu, v glavnem pa so že naslednje jutro dobili to, kar so prosili,« je povedala Marta Košuta. Rekla je, da je njen mož imel dober posluh in občutek za melodijo.