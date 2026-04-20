Prijave na zamejske športne igre zaposlenih

Lanska izvedba dogodka je odpadla zaradi premajhnega števila prijav, toda pri ZSŠDI niso vrgli puške v koruzo in bodo letos spet skušali organizirati Zamejske športne igre zaposlenih. Poleg športnega dela, ki vključuje turnirje v nogometu, green volley-ju in pikadu, bo letos potekalo tudi prvo B2B srečanje pokroviteljev slovenskega športa v Italiji. Dogodek bo namenjen srečanju podjetij, ki podpirajo slovenska športna društva in si zaslužijo večjo prepoznavnost, promocijo ter priložnosti za nadaljnjo rast. Predstavljal bo odlično priložnost za mreženje, vzpostavljanje novih povezav ter izmenjavo idej in dobrih poslovnih praks. Obeta se nam torej sproščeno in prijetno športno dopoldne. Dogodek bo v soboto, 30. maja, od 8.30 dalje na stadionu Viktorja Sulčiča v Križu. Zaključek tekem je predviden okrog 13. ure. Prijave so že v teku na spletni strani www.zssdi.it. Kliknite na to povezavo.