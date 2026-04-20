Tudi letos poletna akademija za mlade nogometaše

Trener Aljaž Milič, ki se je v zadnjih letih specializiral v fizično pripravo in vzdrževanje forme nogometašev, predvsem mladih, bo tudi letos organiziral poletni ciklus treningov Ready4Season, ki ga je prvič ponudil mladim nogometašem med lanskim poletjem. »Glede na to, da je bil lanski Ready4Season uspešen, ga bomo ponovili in kvalitetno nadgradili tudi letos,« je dejal ideator nogometne akademije. »Posameznika želim na najboljši način pripraviti na začetek nove sezone. Trenirali bomo na nogometnem igrišču in tudi v fitnesu.Lani smo bili v Trebčah, prihodnji mesec bom natančno sporočil, kje bomo vadili letos,« je anticipiral 40-letni trener, doma iz Trebč, ki je letos že treniral celo četo mladih nogometašev, tako v Italiji kot v Sloveniji. Z njim že več sezon vadi tržaški nogometaš Luca Bonin, ki igra letos za Torres v C-ligi. Pa tudi drugi, ki igrajo v državnih (Bologna in Udinese) in deželnih mladinskih ligah (Donatello, San Luigi). »Na poletnih treningih se bomo osredotočili res na vse: na vaje za moč z in brez uteži, na stabilizacijo, na funkcionalne treninge, kondicijo, tehniko, raztezne vaje, preventivo in še bi lahko našteval. Srčno si želim in potrudil se bom, da bodo treningi zelo kvalitetni, na najvišjem možnem nivoju. Kdor trenira z menoj, dobro ve, da ga tudi spremljam med sezono in uživam, ko opazim napredek in dobre rezultate. Treningi bodo zelo raznoliki. Za število treningov in vso logistiko se bomo neposredno zmenili s posamezniki, ki se bodo prijavili. Začeli bomo po zaključku pouka, po 9. juniju. Nadaljevali pa bomo do konca avgusta. A kdorkoli se lahko prijavi tudi v drugih terminih, saj dobro vem, da so vmes tudi razne mature in seveda počitnice. Treningi so namenjeni vsem od 14. leta starosti naprej. Letos bi rad sestavil tudi skupinico mlajših nogometašev, tudi U12, s katerimi bi vadil tehniko in motoriko. Število mest je omejeno,« je še povedal Milič. Udeleženci poletnih treningov bodo imeli na razpolago slačilnico, regeneracijske napitke, sadje in vse kar spada zraven.

Za prijave in informacije je na voljo WhatsApp +386-70549466, po telefonu 3930428906 ali preko elektronske pošte alygymosebnotrenerstvo@gmail.com.