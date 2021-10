Kermac zapušča dolinski občinski svet

»Ne nameravam se podrediti obveznosti cepljenja proti covidu - 19, tako da sem primoran ponuditi odpoved z mesta dolinskega občinskega svetnika,« je povedal dosedanji dolinski občinski svetnik iz vrst Zelenih Alen Kermac, ki je v sredo zvečer družbenemu omrežju Facebook zaupal svojo odločitev. Zaradi nje ne sme nadaljevati niti s poučevanjem v šoli, tako da vidi edino rešitev v selitvi. Zapustil bo Italijo, kjer so pogoji nepojmljivi in se odselil v Slovenijo, kjer je našel tudi zaposlitev.

Brisi na dva dni so postali tudi finančno nevzdržni, je potrdil in namignil, da se cepiti ne namerava, pa ne ker bi bil proti cepivom nasploh. »Kako naj verjamem v to cepivo, ko se virus tako hitro spreminja in ko ne poznamo njegovih dolgoročnih posledic. Cepiti bi se moral pod prisilo in še odgovornost za morebitne posledice prevzeti nase,« je bil kritičen.

S svojo odločitvijo je po certificirani elektronski pošti takoj seznanil dolinskega občinskega tajnika Aleša Kapuna, ki mu je sporočil, da mora odpoved osebno vložiti na občini. »Uradna odpoved torej še pride,« je priznal in napovedal, da bo njegovo mesto v občinskem svetu prevzela prva neizvoljena na listi Zelenih, to je Tiziana Cimolino. »Seveda mi je žal za volivce, ki so mi zaupali svoj glas, vendar bi bilo zame nemogoče opravljati to funkcijo od daleč, se pravi brez stika z ljudmi in prostorom, pa še v občinske prostore ne bi smel vstopati.«