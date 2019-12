»Kiljan Ferluga vedno na strani svojih ljudi«

»V mojem spominu Kiljan Ferluga ni samo politik – sposoben občinski svetnik in odličen odbornik – temveč zlasti človek, ki je vedno bil na razpolago svojih ljudi. Te je imel rad in je celo svoje življenje posvetil priznavanju pravic slovenske skupnosti v Italiji s posebno pozornostjo do slovenskih ljudi v Miljah.«

Tako se je na začetku sredinega občinskega sveta miljska županja Laura Marzi ob stoletnici rojstva spomnila zglednega domačega učitelja, politika in angažiranega kulturnega delavca Kiljana Ferluge.

Skupaj sta si za boljšo družbo prizadevala v vrstah Komunistične partije Italije (KPI). Ob koncu sedemdesetih let oziroma na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja sta skupaj sedela v klopeh občinskega sveta. Kiljan Ferluga je bil že izkušen politik s številnimi izkušnjami za sabo. Sama pa je tedaj bila šele na začetku svoje politične poti v mladinski zvezi italijanskih komunistov (FGCI). Poudarila je, da se je vedno postavljal v bran demokratičnih vrednot, ki so si jih priborili v boju za svobodo izpod nacifašističnega jarma. Hrani pa ga v živem spominu in je zato tudi ponosna, da so leta 2016 po njem poimenovali oddelek za mlade bralce v občinski knjižnici.