Kinodvorane krize ne občutijo

Televizija v vsakem stanovanju, videokasete, DVD in zdaj platforme za pretočne vsebine so od osemdesetih let preteklega stoletja dalje grozili kinodvoranam, ki pa se še dobro preživljajo. Pravzaprav bolje kot pred leti in ne le v teh dneh, ko se pojavljajo vrste neučakanih ljubiteljic in ljubiteljev punčke Barbie oz. njenega lika in celovečerca. Za slednjega je produkcija vložila vrtoglave vsote ne zgolj v snemanje, ampak tudi v promocijo celo preko znanih spletnih vplivnežev.

»To je danes pravilna poteza za širjenje informacij med mladimi in sploh je ne obsojamo, nasprotno, jo odobravamo. Tudi po zaslugi novejših komunikacijskih kanalov imamo zdaj vrste pred vrati,« sta povedala Giorgio Maggiola in Marta Zudeh, upravitelja tržaških kinodvoran Nazionale, Fellini, Super, Giotto in Ambasciatori.

Po koronačasu, med katerim so bili upravitelji kinodvoran sicer deležni javne finančne pomoči, se je publika kmalu vrnila pred veliki zaslon, »podobno kot v gledališča, na predstave in koncerte. Letos pa še toliko bolj. Velike produkcije so spet ponudile t.i. blockbusterje, uspešnice za vse starosti.« Maggiola je v svet filma stopil ob koncu šestdesetih let, ko so v Trstu kolute poganjali v šestdesetih kinodvoranah. Največ jih je bilo prav v Drevoredu 20. septembra, tako kot danes. »Skupno imamo 12 dvoran. Najbolj obiskan je kinocenter Nazionale, ki deluje od leta 1921 in je bil drugi v Italiji s tremi dvoranami.«

Od takrat sta se povpraševanje in ponudba zelo spremenila. »Tržačani so sicer dobra publika, ki si še vedno zelo rada privošči večer v kinu, pico in sprehod, tako kot večer ali popoldan v gledališču.« Od 20. julija do včerajšnjega dne so v kinu Nazionale vsak dan prodali okrog 800 vstopnic samo za Barbiko (v originalu s podnapisi in italijanščini), ob koncu tedna pa več kot tisoč na dan. Morda bi za to produkcijo lahko ponovno odprli kinodvorano Ambasciatori, ki je od pandemije zaprta, saj je v njej prostora za 500 gledalcev. Odprtje največje tržaške kinodvorane je predvideno 23. avgustas filmom Christopherja Nolana Oppenheimer.