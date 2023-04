Kirurg Zimmermann izgubil tudi v Trstu

Slovenski žilni kirurg Janez Zimmermann je izgubil tudi drugo tožbo proti novinarki Eugeniji Carl in RTV Slovenija. Po poročanju spletnega portala MMC RTV Slovenije je namreč tržaško sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za 500.000 evrov odškodnine zaradi razkritja posledic njegovih operacij krčnih žil, o katerih je novinarka poročala leta 2016.

Sodišče je ocenilo, da je tožba v Italiji nedopustna, saj je slovensko sodišče lani že razsodilo, da je Carl ravnala zakonito in v skladu s profesionalnimi standardi. Zato se v vsebino sodbe, ki je bila izdana v drugi evropski državi, italijansko ali katero koli izvršilno evropsko sodišče ne more več spuščati. Zimmermann mora tudi plačati več kot 10.000 evrov sodnih stroškov, 15 odstotkov splošnih stroškov, davek in še štiri odstotke prispevka za pokojninsko blagajno odvetnikov.

Evgenija Carl je pred sedmimi leti po trimesečnem zbiranju informacij razkrila početje zdravnika v vrsti televizijskih prispevkov. Njegove nekdanje pacientke so poročale o hudih pooperativnih zapletih, ki niso bili zdravljeni, zgodila se je tudi amputacija noge. Pogosto je izvajal nepotrebne ali neučinkovite posege, operiral je celo v župniščih in hotelu. Predvsem pa je opravljal posege brez kirurške licence, ob tem lagal odgovornim glede specializacije in delal na črno v tržaški ordinaciji.