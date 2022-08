Kitajska školjka v izsušeni Mlaki

Ko bi v letu Gospodovem 2022 prispel ljubi Jezus s svojimi apostoli na Kontovel in bi z brega Mlake povabil Petra, naj mu sledi do sredine, se svetnik ne bi zbal, kot se je bil zbal - po poročanju evangelija po Mateju (Mt 14, 22-33) - pred dvema tisočletjema na Galilejskem jezeru. Stopil bi čez snope nekoč bujne, sedaj ponekod že porumenele trave ob robu, po nekaj metrih bi se mu noge začele počasi ugrezati v blato in bi za njim pustile sledi, kot so jih pustile noge drugih neznanih domačih petrov, ki so si pred dnevi privoščili sprehod po mlakastem močvirju, utonil pa sveti mož ne bi, ker vode na Mlaki dejansko ni več. Vsaj ob robu ne. Nekaj je je le ostalo, kalne, v sredini, za vsega kakih 50 do 60 kvadratnih metrov. Le večji pljunek v primerjavi s 1200 kvadratnimi metri nekdanje prave Mlake.

Večmesečna suša in vročina sta zadali kontovelskemu naravnemu biseru in njenim vodnim in obvodnim prebivalcem hud, morda usodni udarec. Vodna gladina se je znižala za več kot poldrugi meter. Že pred kakim mesecem se je bilo mogoče sprehoditi vse okrog Mlake, toliko je bila voda že upadla. Zadnja dva, tri tedne se je še toliko umaknila, da je na mestu nekdanje vodne gladine prikukalo močvirje, ki se iz dneva v dan širi proti sredini.

Iz tega blata je v začetku tedna pokukala neobičajna »prebivalka«: velika školjka. Že obstoj navadne školjke v Mlaki bi bila prava redkost, posebnost, saj stari Kontovelci ne pomnijo, da bi v Mlaki živele školjke. Prisotnost tako velike školjke je bila nepojmljiva, skoraj neverjetna, če je ne bi oči videle. Postavljena na bližnji kamen ob robu je bila tako dolga, kot klešče: 18 centimetrov. Široka deset.

Kot smo prvotno domnevali, gre za tujerodno invazivno vrsto azijskega porekla, je zapisal tržaški naravoslovec in zoolog Nicola Bressi in dodal školjkino znanstveno ime – Sinanodonta woodiana. To je kitajska ribniška školjka, sladkovodna školjka, ki domuje predvsem v rekah Amur in Jangce. Bressi je nakazal, kako naj bi školjka z daljnega Vzhoda priromala v kontovelsko Mlako. Ličinke kitajskih školjk so paraziti, ki živijo v tamkajšnjih sladkovodnih ribah. Strokovno povedano: te školjke imajo obvezno parazitsko stopnjo (glohidij), ki mora cistirati na gostiteljskih ribah. Ličinka dokonča svoj razvoj na vseh preizkušenih vrstah rib, tako sovpadljivih kot domačih.