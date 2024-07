Do 2250 evrov prispevka za varnostne naprave

Caterina De Gavardo, pristojna za varnost v tržaški mestni vladi, je včeraj predstavila razpis Občine Trst za varnost zasebnih objektov. Izpeljavo razpisa omogoča 260.000 evrov, za katere je občina zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino. To možnost predvideva namreč deželna zakonodaja o prispevkih, ki jih občine izplačajo zasebnikom za varnost.

Zadnji tovrsten razpis Občine Trst je financiral dela, ki so jih zasebniki dali izvesti pred 28. aprilom 2023. Zato so se odločili, da se bo časovni rok za sprejemljivost računov v sklopu tokratnega razpisa začel 29. aprila 2023, sklenil pa s koncem letošnjega leta. Torej, če poenostavimo, pridejo v poštev dela, ki so jih zasebniki dali izvesti med 29. aprilom 2023 in 31. decembrom 2024. Dela morajo biti zaključena do konca tega leta, račune pa bodo interesenti lahko vložili še januarja 2025. Glede na časovni rok je razpis seveda retroaktiven.

Občina bo povrnila 75 odstotkov zneskov računov med 1000 in 3000 evri, torej od 750 do 2250 evrov. Za vsak objekt se lahko te možnosti poslužimo le enkrat. Seznam poslopij, ki pridejo v poštev za dela, je kar zajeten. Za prispevek se bo lahko zaprosilo za stanovanja, v katerih prebivajo osebe, ki so že pet let nastanjene v FJK; za skupne predele večstanovanjskih objektov; za verske objekte; gospodarska poslopja; šole in športne objekte, ki niso v javni lasti.

Dela, ki jih lahko dajo izvesti lastniki, so kar raznolika. Načeloma so sprejemljive vse varnostne naprave, vključno s kamerami, te pa morajo biti nove in upoštevati vsa pravila. Paolo Jerman, namestnik poveljnika lokalne policije, je pri tem izpostavil predvsem vprašanje zasebnosti. Zakon predvideva namreč, da lahko snemajo zasebne varnostne kamere izključno privatno lastnino, ne pa javnih površin.

Kljub temu, da Trst povprečno in zdaleč ni problematično mesto, kar se tiče vlomov in tatvin, povečana varnost ni odvečna, sta poudarila De Gavardo in Jerman. »Za nova deželna sredstva smo zaprosili, ker smo občutili to potrebo med prebivalstvom,« je pristavila odbornica.

Vse podrobnosti so navedene na spletni strani Občine Trst v zavihku razpisov. Prošnje za prispevke bodo posamezniki lahko oddali osebno, po pošti ali preko certificirane elektronske pošte. Za več informacij je na voljo tudi občinski urad za stike z javnostjo.