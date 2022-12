Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 19. decembra, do nedelje, 25. decembra) merila hitrost na hitri cesti, v Miramarskem drevoredu in na deželni cesti št. 58, ki pelje od ovinka pri kamnolomu Faccanoni mimo Opčin do Fernetičev.

V primeru slabega vremena bodo merilnike hitrosti postavili v stacionarne naprave v ulicah Marchesetti, Flavia, na Reški cesti, v Miramarskem drevoredu, v Ul. Valerio in v Istrski ulici.