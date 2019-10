Kjudrova Pesem z dvignjeno pestjo

Nekdanji partizan, nepozabni ustanovitelj Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, glasbenik. Vse to in še marsikaj je bil Oskar Kjuder (1925–2012), premočrtni Lonjerec, kateremu je tržaški filmar Pino Rudež posvetil svoj najnovejši dokumentarec Pesem z dvignjeno pestjo. Po odlično obiskani premieri v Športno-kulturnem centru v Lonjerju, bodo film jutri ob 18. uri, v organizaciji Narodne in študijske knjižnice, predvajali v veliki dvorani Narodnega doma v Ulici Filzi.

V 90-minutnem filmu je Rudež prehodil razgibano Kjudrovo pot, ki sta jo zaznamovala tovarištvo in glasba.

Projekt je trajal več let, Rudež je Kjudrovo življenjsko zgodbo nadgradil z arhivskimi posnetki in zgodovinskimi dogodki, ki so bili tako ali drugače povezani z njim, od prihoda Italije v Trst do koncerta treh predsednikov na Velikem trgu leta 2010. Pri marsikaterem je bil soudeležen tudi Kjuder, na primer na mirovni konferenci v Parizu, na kateri je nastopil kot član partizanskega zbora Srečko Kosovel. Vezno besedilo je pripravil Marko Kravos, avtor glasbene kulise je Aljoša Saksida.