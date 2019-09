Predavanja klimatologa, znanstvenega novinarja in znanega televizijskega obraza Luce Mercallija, ki ga je priredila Zadružna kraška banka Trst Gorica v sodelovanju s skupino Cassa Centrale in NEF, se je udeležila velika množica ljudi. V veliki dvorani Visoke šole za napredne študije Sissa, ki razpolaga z okrog 500 sedeži, je bilo le nekaj prostorov praznih. Vezna nit večera z naslovom Etične izbire - naložba za prihodnost so bile klimatske spremembe ter trajnostni razvoj, do katerega je ZKB, kot je uvodoma povedal njen predsednik Adriano Kovačič, še posebno pozorna, saj je iskanje odgovorne in trajnostne rasti prostora tudi temeljna točka njenega statuta.

Luca Mercalli ni le predavatelj, temveč je za mnoge lahko tudi vzornik. Živi in dela namreč po »trajnostnih« načelih, o katerih predava. Pri njegovem delu gre tudi za poslanstvo, nam je povedal, štiri do pet dni v tednu je proč od doma, kar terja veliko energije in določen trud. Svoje delo pa opravlja z veseljem in v prepričanju, da se lahko da še marsikaj storiti za bodočnost našega planeta.

Klimatska kriza se nezadržno poglablja, napreduje počasi, je stabilna ali se upočasnjuje? Katera od teh trditev je po vašem pravilna?

Žal se nezadržno poglablja.

Petsto znanstvenikov iz raznih držav sveta je naslovilo na generalnega tajnika Združenih narodov pismo proti »klimatskemu alarmizmu«, v katerem med drugim trdijo, da so klimatski simulacijski modeli neprimerni in da se je podnebje spreminjalo, odkar Zemlja obstaja ter da so se vrstila toplejša in hladnejša obdobja. Med drugim tudi, da ogljikov dvokis ni onesnaževalec, pač pa bistven za življenje ...

Podobne teze nenehno poslušamo že 30 let. Ravno zato je bil leta 1988 ustanovljen Medvladni odbor o klimatskih spremembah IPCC pri Združenih narodih, da vzpostavi red in določi znanstveno metodo, ki so jo odobrile sodelujoče države.

Predstavljam si, da so podpisniki pisma znanstveniki, ki nimajo nič skupnega s podnebjem. Žal poslušamo pozive, ki zmanjšujejo ali celo zanikajo nujnost ukrepanja zaradi globalnega segrevanja, oglašajo pa se nekateri, ki znanost in lastne nazive zlorabljajo.

V zadnjih 30 letih je bilo na področju globalnega segrevanja in klimatskih sprememb opravljenih ogromno interdisciplinarnih raziskav. Skupek poznavanj pa je absolutno složen. Pravzaprav zaključki raziskav vzbujajo iz leta v leto večjo zaskrbljenost.

Res je, da se je podnebje vedno spreminjalo, toda zdajšnje spremembe presegajo vsakršno logiko. Podnebje bi bilo v normalnih pogojih glede temperature takšno, kot je bilo pred sto leti.

Govoriti, da ogljikov dvokis ne onesnažuje in da je plin za življenje, pa je podobno, kot da bi koga vprašali, ali meni, da je kuhinjska sol onesnaževalec. V manjših količinah zagotovo ne, če pa bi kdo zaužil kilogram soli, bi bile posledice usodne. Isto velja za ogljikov dvokis, ki je plin, potreben za fotosintezo. Toda v prevelikih količinah škoduje ozračju. Povzroča motnje pri klimatskih procesih, zaradi katerih se dviguje temperatura.