Kljub gnezdu so nekdanjo gostilno še naprej rušili

Rušenje nekdanje gostilne Pavan pri Svetem Jakobu se je danes nadaljevalo, kljub sredinim ornitološkim najdbam. Delavci so namreč v sredo popoldne naleteli na galebje gnezdo na strehi stavbe, zato so si morali gozdarski policisti danes dopoldne ogledati stanje in presoditi, kako ravnati.

Obisk gozdarskih policistov je potrdil sredino slutnjo, da je galebka na strehi nekdanje gostilne valila jajca. Teh je bil sicer le par, kar je indic o tem, da sta bili jajci dokaj sveži. Njuna notranjost, so Primorskemu dnevniku s surovo primerjavo razložili, je bila včeraj primerljiva kokošjemu jajcu, kakršno kupimo v trgovini. Spričo nerazvitosti jajc, zelo zgodnje sezone in zakonodaje, ki omogoča rušenje oziroma odstranjevanje gnezd pod določenimi pogoji, je urad Dežele Furlanije - Julijske krajine za biotsko raznovrstnost izdal dovoljenje, da se gnezdo uniči. Z jajcema vred. Selitev gnezda na drugo lokacijo tudi pri najboljši volji ne bi bila možna, saj varen dostop do strehe dodobra porušenega objekta ni bil mogoč.

Aktivisti v borbo do zadnjega

Za aktiviste proti rušenju nekdanje gostilne se je sedaj, po rušenju gostilne, odprla nova fronta. Medijem so včeraj poslali dopise o nadaljnjih načrtih, družbena in politična aktivista Gianluca Paciucci (SKP) ter Carlo De Donato (DS) sta včeraj dopoldne na Trgu sv. Jakoba že delila letake za zaščito dreves na dvorišču nekdanje gostilne.